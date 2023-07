Stages vacances d’été – juillet 2023 Jeunes-Science Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Stages vacances d’été – juillet 2023 Jeunes-Science Bordeaux Bordeaux, 6 juillet 2023, Bordeaux. Stages vacances d’été – juillet 2023 6 – 21 juillet Jeunes-Science Bordeaux De 8 à 49 euros le stage de 2 jours selon le Quotient Familial; réduction avec adhésion à l’association ou détention de la Carte jeune (-10%); chèques vacances acceptés Pour ces vacances d’été, Jeunes-Science Bordeaux anime des activités scientifiques et technologiques du 10 au 21 juillet, ayant pour objectif d’initier les enfants et adolescents sur deux jours à diverses activités scientifiques (mécatronique, programmation, création numérique, chimie, bricolage…). Nous vous proposons pendant les trois premières semaines de juillet 10 Stages Sciences, Technologies et Développement Durable. Une réduction de -10% est offerte aux détenteurs de la Carte Jeune, sur les clubs et stages (mercredi, samedi, vacances scolaires). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! Jeunes-Science Bordeaux 208 rue carle vernet Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@jeunes-science.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 75 15 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T09:00:00+02:00 – 2023-07-06T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Jeunes-Science Bordeaux Adresse 208 rue carle vernet Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 10 Age max 17

