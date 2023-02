Activités Scientifiques Hiver 2023 Jeunes-Science Bordeaux, 6 février 2023, Bordeaux.

De 8 à 49 euros le stage de 2 jours selon le Quotient Familial; réduction avec adhésion à l’association ou détention de la Carte jeune (-10%); chèques vacances acceptés.

Cet hiver, nous proposons aux 8-9 ans un programme d’activités plus varié pour leur faire découvrir toujours plus de sciences et techniques.

Jeunes-Science Bordeaux 208 rue carle vernet Belcier Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Du 6 au 17 février, Jeunes-Science Bordeaux propose des animations scientifiques et technologiques ayant pour objectif d’initier les enfants et adolescents sur deux jours à diverses activités scientifiques (mécatronique, programmation, création numérique, chimie, bricolage…).

L’association Jeunes-Science Bordeaux offre une réduction -10% aux détenteurs de la Carte Jeune, sur les clubs et stages (mercredi, samedi, vacances scolaires)



