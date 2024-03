Jeunes, police, pourquoi tant de haine ? Musée de Bretagne Rennes, samedi 23 mars 2024.

Événement des Champs Libres Samedi 23 mars, 16h00 1

Du 2024-03-23 16:00 au 2024-03-23 16:45.

Les relations entre les jeunes de quartiers et la police sont conflictuelles. Des jeunes du quartier de Villejean s’emparent du sujet et invitent le journaliste Valentin Gendrot et le sociologue Sami Zegnani pour comprendre pourquoi.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine