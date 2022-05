Jeunes en Ardèche : sur, dans et sous l’eau ! Ludo Camping Les Combasses Catégories d’évènement: Ardèche

du dimanche 10 juillet au jeudi 21 juillet à Ludo Camping

Ce séjour est construit par les jeunes et les parents. Ils ont décidé la destination, ce qu’ils veulent y vivre, y apprendre, y faire. Durant ces prochains mois ils continueront de le construire, d’apprendre à décider ensemble et d’assumer des responsabilités. Les objectifs de ce séjour : – Développer l’autonomie et la responsabilité pour plus de liberté – Redécouvrir le cycle de l’eau dans un milieu naturel préservé Le séjour se fera en camping, avec 14 jeunes et une équipe de 4 encadrant.e.s

200€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ludo Camping 70 chemin de Bourgeon 07170 Lussas Les Combasses Ardèche

