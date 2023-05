Jeunes artistes et anciens étudiants du master Arts plastiques et Art contemporain de l’université Paris 8 IMMIX Galerie – Espaces Jemmapes – CRL 10 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 20h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Aurea Calcavecchia, Florentine Charon, Julie Laporte, Pablo-Martín Córdoba, Caroline Culcasi, Marie Estebanez,

Pierre Gremillet, Antoine Leroy présentent Cloud and lines. Jeunes artistes et anciens étudiants du séminaire pratique de Daphné Le Sergent au sein du parcours Pratiques, histoire, théories de la photographie du master Arts plastiques et Art contemporain de l’université Paris 8. Exposition, performances et installations vont de la photographie à la poésie, de la capture de la lumière à la tache, de la tache à la forme et de la nuée à l’image. Il sera question d’images poétiques, d’évocations formelles et de métaphores visuelles, de la mémoire enfouie des choses, spatialisée en l’être puis dans l’œuvre. Et ces images sont des coquilles vides, des lieux de résistance, face à la conception hégémonique d’une mémoire consignée dans les data centers où la nuée devient « cloud ». En partenariat avec la Mairie du Xe l’association FERACOM (Formation et Recherche en Art et Communication).

Avec le commissariat de Daphné Le Sergent. IMMIX Galerie – Espaces Jemmapes – CRL 10 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://immixgalerie.fr/

