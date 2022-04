Jeune Théâtre du Corps Pietragalla – Derouault – Mythologies Stade Thiéré Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jeune Théâtre du Corps Pietragalla – Derouault – Mythologies Stade Thiéré, 26 mai 2022, Paris. Le jeudi 26 mai 2022

de 21h00 à 22h30

. gratuit Réservation au Kiosque 11, Place Léon Blum du 16 au 21 mai de 16h à 20h et du 23 au 29 mai de 8h30 à 20h Ou par internet : 2 euros (frais de billetterie) À partir de 7 ans

Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la danse que Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault réinterprètent à travers une relecture contemporaine pour les danseurs du Jeune Théâtre du Corps. Ils portent un nouveau regard sur ces grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif. Entre tradition et modernité, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault offrent à cette jeune génération une mythologie à l’image de leur temps. www.theatre-du-corps.com Conception, mise en scène et chorégraphie Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Avec Manon Alins, Carla Béral, Joan Cellier, Manon Chapuis, Fanny Colliard, Raphaël Dal Conté, Amélie Lampidecchia , Alois Leclet, Charlotte Le Hir, Solène Messina-Ernaux, Noah Meteau, Robin Sallat, Antonin Vanlangendonck Crédit photo Jeune Théâtre du Corps Pietragalla – Derouault Stade Thiéré 13 passage Thiéré 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

