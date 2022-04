Jeune Théâtre du Corps & le groupe Arbat – Soirée Tzigane Parvis de la Mairie du 11e, 28 mai 2022, Paris.

Le samedi 28 mai 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit À partir de 7 ans

Entre la richesse de la musique, des chants et de l’âme slave et la créativité des jeunes danseurs s’écrit un grand évènement festif et fédérateur entre mixité et partage.

Pour un mélange des genres

Dans cette soirée entre concert et danse contemporaine, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault réunissent le groupe de musique Tzigane Arbat et le Jeune Théâtre du Corps. Issus de la formation d’excellence du CFA Pietragalla – Derouault, ces jeunes danseurs avec fougue, énergie et passion tissent un dialogue avec le répertoire de musique tzigane russe qui anime Arbat.

Concept et chorégraphie Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Chanteuse Lilia Roos Dalskaia

Chanteur et guitariste Pascal de Loutchek, Frank Anastasio

Violoniste Costel Nitescu

Contrebassiste Alexei Derevitsky

Danseuses Alissa Doubrovitskaïa, Cécile Joseph, 13 apprentis du Jeune Théâtre du Corps Lumières Alexis David

Crédit photo Jeune Théâtre du Corps Pietragalla – Derouault

Parvis de la Mairie du 11e 12 place Léon Blum 75011 Paris

Jeune Théâtre du Corps Pietragalla – Derouault