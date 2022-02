Jeune Talents du Tourisme – Prix du Public 2022 Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Jeune Talents du Tourisme – Prix du Public 2022 Épernay, 4 mars 2022, Épernay. Jeune Talents du Tourisme – Prix du Public 2022 Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay

2022-03-04 – 2022-03-04 Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne

Épernay Marne Épernay Elisez le Jeune Talent du Tourisme 2022 9 jeunes talents du tourisme ont été sélectionnés par un jury de professionnels.

Ils sont maintenant soumis à votre vote … Rencontrez les finalistes à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne :

Le vendredi 4 mars de 14h à 17h et le samedi 5 mars de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Découvrez les 9 portraits & reportages et votez pour votre favori sur https://www.tourisme-en-champagne.com/jeunes-talents-du-champagne ou https://www.jeunestalents.tv/ Les votes sont ouverts du 24 février au 20 mars 2022. Le finaliste le plus plébiscité recevra le Prix du Public 2022.

Remise des trophées du Prix du Public et du Prix du Jury le 23 mars. Un événement organisé par l’Agence de Développement Touristique de la Marne et Rémi Castillo, Jeune Talents TV. Plus d’info : 03 26 53 33 00 – tourisme@ot-epernay.fr http://www.jeunestalents.tv/ Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne

