Jeune quatuor de Cracovie Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Jeune quatuor de Cracovie Abbeville, 6 mai 2022, Abbeville. Jeune quatuor de Cracovie Abbeville

2022-05-06 17:00:00 – 2022-05-06

Abbeville Somme 13 Les jeunes musiciens embarqueront à bord de la péniche Anne-Lieke à la halte nautique en face de la gare.

Puis, tout en jouant, ils passeront l’écluse d’Abbeville et navigueront au fil de l’eau jusqu’au quai de l’ancien port d’Abbeville. Là, après avoir joué un extrait de leur programme toujours à bord du bateau, ils se dirigeront vers l’auditorium du nouveau conservatoire de la baie de Somme où ils donneront leur concert en compagnie de Jean-Pierre Menuge. 17h : embarquement des musiciens depuis la halte nautique

18h30 : concert à l’auditorium Vente des billets 30mn avant le concert Mozart – Telemann JC Bach

Borodine Glazounov Les jeunes musiciens embarqueront à bord de la péniche Anne-Lieke à la halte nautique en face de la gare.

Puis, tout en jouant, ils passeront l’écluse d’Abbeville et navigueront au fil de l’eau jusqu’au quai de l’ancien port d’Abbeville. Là, après avoir joué un extrait de leur programme toujours à bord du bateau, ils se dirigeront vers l’auditorium du nouveau conservatoire de la baie de Somme où ils donneront leur concert en compagnie de Jean-Pierre Menuge. 17h : embarquement des musiciens depuis la halte nautique

18h30 : concert à l’auditorium Vente des billets 30mn avant le concert Mozart – Telemann JC Bach

Borodine Glazounov +33 3 22 24 41 28 Les jeunes musiciens embarqueront à bord de la péniche Anne-Lieke à la halte nautique en face de la gare.

Puis, tout en jouant, ils passeront l’écluse d’Abbeville et navigueront au fil de l’eau jusqu’au quai de l’ancien port d’Abbeville. Là, après avoir joué un extrait de leur programme toujours à bord du bateau, ils se dirigeront vers l’auditorium du nouveau conservatoire de la baie de Somme où ils donneront leur concert en compagnie de Jean-Pierre Menuge. 17h : embarquement des musiciens depuis la halte nautique

18h30 : concert à l’auditorium Vente des billets 30mn avant le concert Mozart – Telemann JC Bach

Borodine Glazounov musicologie.org

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Jeune quatuor de Cracovie Abbeville 2022-05-06 was last modified: by Jeune quatuor de Cracovie Abbeville Abbeville 6 mai 2022 Abbeville Somme

Abbeville Somme