Haut-Rhin Wintzenheim EUR Dans ce nouveau volet, les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l’orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent… d’une manière générale, ce nouveau spectacle… enfin… ce “concerto pour marmots” mettra les points sur les “i” et la langue française à l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes !

par la Compagnie la Fée Mandoline.

Distribution : Virginie Lacour, Axel Mathot

Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi

Régie son et lumières : Thomas Masson

Costume : Maïté Chanterel

Les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent…

