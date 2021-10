Jeune Public : Showcase Weepers Circus Station Ausone, 30 octobre 2021, Bordeaux.

Station Ausone, le samedi 30 octobre à 15:00

Le nouvel album inédit des Weepers Circus ! En rentrant d’une fête, quatre amis se perdent dans la forêt interdite. Ils y croisent une galerie de personnages haut en couleurs : clope myope, pirates de terre, gentils-méchants, corbac… Pour en sortir, ils vont devoir se serrer les coudes ! Cette histoire originale et les 13 chansons inédites relèvent une fois de plus toute l’énergie joyeuse et dansante du groupe Weepers Circus ! Avec, comme toujours, un beau plateau d’invités : Tcheky Karyo (narrateur et chanteur !), Oldelaf, Sansévérino, Léopoldine HH (finaliste de la Nouvelle Star)… Et les magnifiques illustrations de Clotilde Perrin. Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/QE5KerI](https://cutt.ly/QE5KerI) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès 12 ans.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez assister au showcase des Weepers Circus à l’occasion de la parution de leur livre “Panique dans la forêt” aux éditions Gallimard Jeunesse.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



