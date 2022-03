Jeune public / Rencontre : Rencontrez le « papa » d’Emile à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Till l’Espiègle, le mercredi 4 mai à 14:30

**Mercredi 4 mai 2022 dès 14h30, rencontrez Vincent Cuvellier, auteur de bandes dessinées, romans et albums dont la fameuse série Émile ! Gratuit.** Suivie d’une dédicace en présence de la librairie Les Lisières. **Infos :** 03 20 61 73 00

2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T15:30:00

