Jeune public – « Nos doudous aiment les histoires » avec Frédérique – Médiathèque Pont du Las
Médiathèque du Pont du Las 447 avenue du XVe Corps Toulon
2022-05-21 10:30:00

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 Médiathèque du Pont du Las 447 avenue du XVe Corps

Toulon Var Toulon Var Lire des histoires aux bébés, fredonner des comptines, s’amuser

avec des jeux de doigts… Un moment chaleureux animé par des professionnels pour éveiller les tout-petits (de la naissance à 3 ans). +33 4 94 36 36 52 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque du Pont du Las 447 avenue du XVe Corps Toulon

