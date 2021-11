Massy Paul B Essonne, Massy Jeune Public – Mots Premiers (dès 2 ans) Paul B Massy Catégories d’évènement: Essonne

Paul B, le mercredi 26 janvier 2022 à 09:45

Le corps dit, le corps parle, le corps raconte. Le mot danse, le mot écoute, le mot joue. Un danseur, un comédien s’approchent au plus près l’un de l’autre. Le langage du premier est le mouvement : celui du hip-hop, le langage du second est le mot : Anglais, Lingala, Japonais, Français, Basque, Espagnol… A l’écoute l’un de l’autre, ils s’inventent un autre langage et s’affirment dans ce monde. Avec « mOts premiers », la Compagnie AK Entrepôt initie un nouveau cycle de création autour du langage, à destination de la Petite Enfance. Durant la création de ce spectacle, des temps de recherche partagée entre les artistes et les tout-petits ont été organisés en mai 2021 dans les crèches de Massy.

tarif : 10€, avec la carte jeune public : 7€

danse / théâtre dès 2 ans Paul B 6 allée de Québec Massy Atlantis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T09:45:00 2022-01-26T11:00:00

