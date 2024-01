Jeune public : les filles aussi jouent de la trompette à l’EMB Sannois EMB Sannois Sannois, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 16h00 à 19h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

Tarif prévente : 7€

Tarif réduit : 5€

Tarif réduit -12 ans : 5€

Spectacle jeune public de 6 à 12 ans. Durée : 45 min

Conférence chantée, jouée et amusée sur les femmes dans les musiques actuelles par Natasha Le Roux.

Est-ce qu’il y a des instruments de musique spécialement pour les filles ? Quel est le féminin de compositeur ? Devient-on vraiment plus belle et plus polie quand on joue du piano ? Qui sont les Riot Grrrlz ? Pourquoi 97% de la musique que nous entendons a été composée par des hommes ? Est-ce que les garçons dansent sur la musique des filles ? Est-ce que le rock’n’roll a vraiment été inventé par Rosetta Tharpe ?

Entre récit auto-biographique, concert et jeux musicaux interactifs, la musicienne invite le public à découvrir de grandes musiciennes de notre matrimoine et propose une réflexion sérieuse sur l’égalité filles/garçons dans la musique.

Autrice – Interprète : Natasha Le Roux

Chant, saxophone, percussions électroniques, basse électrique : Natasha Le Roux

EMB Sannois 2 Rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/evenement/jeune-public-les-filles-aussi-jouent-de-la-trompette/ +33139800139 com@emb-sannois.org https://emb-sannois.org/billetterie/

