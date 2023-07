Jeune public, Le Fantôme de Canterville Théâtre Le Funambule montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jeune public, Le Fantôme de Canterville Théâtre Le Funambule montmartre Paris, 3 août 2023, Paris. Du jeudi 31 août 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h50

jeudi, vendredi

de 14h00 à 14h50

Du jeudi 24 août 2023 au dimanche 27 août 2023 :

dimanche

de 14h00 à 14h50

samedi

de 15h00 à 15h50

jeudi, vendredi

de 15h30 à 16h20

Du jeudi 17 août 2023 au dimanche 20 août 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h50

jeudi, vendredi

de 14h00 à 14h50

Du jeudi 10 août 2023 au dimanche 13 août 2023 :

dimanche

de 14h00 à 14h50

samedi

de 15h00 à 15h50

jeudi, vendredi

de 15h30 à 16h20

Du jeudi 03 août 2023 au dimanche 06 août 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h50

jeudi, vendredi

de 14h00 à 14h50

.Tout public. payant

Bienvenue au Manoir de Canterville ! Faites bien attention où vous mettez les pieds car le manoir est hanté ! Tous les soirs

depuis 300 ans, le fantôme de Canterville erre dans les couloirs du manoir à la

recherche d’humains à effrayer ! Jusqu’au jour où s’installe la famille

Otis : des humains pas effrayés du tout. Entre les moqueries des parents

et les plaisanteries des enfants qui s’amusent à lui jeter des coussins à la

tête en riant, le pauvre fantôme en voit de toutes les couleurs… et cherche à

se venger ! Théâtre Le Funambule montmartre 53 rue des saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/413/le-fantome-de-canterville?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/413/le-fantome-de-canterville?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

