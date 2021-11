Massy Paul B Essonne, Massy Jeune Public ! L’appel du dehors (dès 8 ans) Paul B Massy Catégories d’évènement: Essonne

Lys Martagon donne un nom à chacun de ses pas, questionne les arbres, répertorie les fleurs, les vents, les volcans… elle est un peu trop bavarde, un peu trop sauvage, un peu trop tout, mais c’est certainement cette démesure qui la rend libre, qui l’affranchit. Elle pousse les carcans, ou tout du moins les interroge. A l’image d’une sirène des montagnes, Lys va tenter d’initier un garçon de la ville à sa vision du monde, elle l’invite dans son domaine, l’appelle dehors à voir le beau là où lui ne voit que du banal. A travers une proposition singulière, entre théâtre et paysage d’objets, Fanny Bouffort interroge merveilleusement la notion de liberté et le sentiment qu’on en a.

tarif : 10€ / carte jeune public : 7€

théâtre / paysage d'objets

2022-02-15

