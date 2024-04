[Jeune public] La Java des Mammouths Théâtre le Funambule Montmartre Paris, mardi 9 avril 2024.

Du mercredi 24 avril 2024 au mercredi 05 juin 2024 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h45

mercredi

de 16h00 à 16h45

Du mardi 16 avril 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h45

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h45

Du mardi 09 avril 2024 au dimanche 14 avril 2024 :

samedi

de 11h00 à 11h45

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 3 ans. payant

TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE

Tarifs guichet : plein tarif adulte : 16€/Tarif – 12 ans : 12 €

Au-delà des murs, des graffitis et du béton de la ville se cache un monde merveilleux où l’herbe chante, le ciel est jaune et certains mammouths… ont des plumes ?

Difficile d’être enfant quand on a un oeil brun et un oeil vert comme Cathy. Si difficile qu’elle préfère mettre un sac sur sa tête. Difficile d’être adolescent quand on s’appelle Fantin et que tout le monde nous nomme “le Pantin”.

Et pourtant, tout bascule le jour où ces deux-là atterrissent au pays des Mammouths, un pays où de la limonade coule dans les fontaines et les réverbères rêvent à n’en plus finir. Un pays où les araignées font gné et les mammouths font coin. Un monde merveilleux où tout brille et tout chante.

Entre théâtre de marionnettes et comédie musicale, venez vivre une aventure participative avec nos deux amis ! Une histoire pour petits et grands sur l’acceptation de soi et le plaisir de rêver, portée par des airs de jazz, de rock et de java.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018

Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/481/la-java-des-mammouths?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/481/la-java-des-mammouths?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

Java