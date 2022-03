Jeune public: La fée sorcière Carhaix-Plouguer, 8 mars 2022, Carhaix-Plouguer.

Jeune public: La fée sorcière Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

2022-03-08 09:30:00 – 2022-03-08 10:45:00 Rue Jean Monnet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer

CONTE MUSICAL

Dès 3 ans.

Séances scolaires.

Chloé en a assez d’être une fée. Elle en a assez de devoir toujours être gentille, propre, de prendre une voix de miel et de ne jamais tacher sa robe. Pas très loin, dans le bois, il y a bien plus intéressant : il y a les sorcières. Marine se dit qu’après tout, ça doit être plus amusant. Et petit à petit, notre fée apprend la vie de sorcière et ça lui plaît, peut-être même trop…

Marie Carré : Flûte traversière,

Kevin Ruellan : Clarinette,

Karine Lacassagne : Saxophone,

Jérôme Jeandel : Basson,

Yann Le Bihan : Accordéon chromatique.

Musique de George Boulestreau arrangée par Jérôme Jeandel .

Durée : 35 minutes.

contact@glenmor.bzh +33 2 98 99 37 50 http://musique.poher.bzh/accueil_ecole_de_musique

