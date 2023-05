[ Jeune public ] La fée des chaussettes et le musicien Théâtre le Funambule Montmartre, 22 mars 2023, Paris.

Le lundi 29 mai 2023

de 16h00 à 16h45

Du mercredi 10 mai 2023 au mercredi 14 juin 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h45

mercredi

de 16h00 à 16h45

.Tout public. payant

Découvrez la troisième aventure de l’inoubliable Fée des Chaussettes ! Une comédie mu-sicale pour aborder avec humour, bonne humeur et chansons la « petite » crise d’adolescence des enfants.

Dans cette nouvelle histoire, Luciole va faire une

rencontre qui va changer sa vie. La reine des fées lui envoie un assistant pour

l’aider dans sa mission délicate avec les chaussettes. Il s’appelle Jazz et il

est musicien. Ensemble, avec l’aide de la musique, ils ne seront pas de trop

pour dompter « les terrible two », Boulette et Roquette, qui sont en pleine

rébellion et refusent d’écouter ou de se plier aux règles.

Depuis 10 ans, les spectacles de La fée des Chaussettes

rencontrent un grand succès à Paris et ailleurs. Seule en scène avec ses drôles

de chaussettes, Emilie Pfeffer a su captiver un public intergénérationnel avec

ses créations humoristiques, poétiques et pédagogiques. Pour cette 3e aventure,

elle est accompagnée d’un comédien et musicien multi-instrumentistes pour

étoffer son univers et offrir à son public une belle découverte.

Dans ce nouveau spectacle, les chaussettes abordent la «

petite » crise d’adolescence que traversent tous les enfants entre 2 et 6 ans.

Comment gérer les provocations, le refus de l’autorité et des règles ? Comment

rester calme devant l’obstination et le besoin de s’affirmer alors que notre

patience est à bout ? Comme à son habitude la fée Luciole proposera de prendre

de la distance par le rire et la musique et proposera des solutions qui sans

être miraculeuses mettront de bonne humeur les petits et les grands !

Théâtre le Funambule Montmartre 53 Rue des Saules 75018 Paris

Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/332/la-fee-des-chaussettes-et-le-musicien?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/332/la-fee-des-chaussettes-et-le-musicien?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

