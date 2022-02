Jeune Public : Hands up ! Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Jeune Public : Hands up ! Romans-sur-Isère, 10 avril 2022, Romans-sur-Isère. Jeune Public : Hands up ! Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

2022-04-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-10 16:45:00 16:45:00 Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère Drôme EUR Saison 2021/2022 de Romans Scenes



Cie Theater Lejo



Lejo créé une forme originale de théâtre de marionnettes uniquement avec des mains nues et des yeux en bois. Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-12-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Jeune Public : Hands up ! Romans-sur-Isère 2022-04-10 was last modified: by Jeune Public : Hands up ! Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 10 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme