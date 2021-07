Toulon Toulon Toulon, Var Jeune public – Éveil musical bébés/parents Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Jeune public – Éveil musical bébés/parents Toulon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulon. Jeune public – Éveil musical bébés/parents 2021-07-07 09:45:00 09:45:00 – 2021-07-07 10:15:00 10:15:00 Médiathèque du Pont du Las 447 avenue du XVe Corps

Toulon Var Par la Cie Rêve Lune, dans le cadre de l’édition 2021 de « Partir en livre » sur la thématique « Mer et merveilles ».

Chansons, comptines, jeux chantés, berceuses, musiques du monde, petites percussions et objets sonores à secouer… +33 4 94 36 36 52 https://mediatheques.toulon.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par

