Pendant les vacances, viens affronter fantômes et loups-garous dans un escape game spécial 5/8 ans. Un jeu qui se fait en autonomie dans la librairie en famille ou entre amis. Rendez-vous au rayon jeunesse pour récupérer le livret de jeu. En partenariat avec les éditions Poulpe Fiction. Sauras-tu sortir de la maison hantée ? Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T20:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T20:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T20:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T20:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T20:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T20:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T20:00:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T20:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T20:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T20:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T20:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T20:00:00

