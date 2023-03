Jeune Public-Damsou THEATRE HISTORIQUE, 26 avril 2023, PEZENAS.

Jeune Public-Damsou THEATRE HISTORIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 14:30 (2023-04-26 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

Entre les matinées à la pêche avec papa, quelques midi au fourneau, les heures de lecture vorace, les après-midi dans la cabane perchée en va et vient entre le pinceau et la batterie (en attendant les répétitions du week-end avec les amis), les moments chez Germain le vieux menuisier du village et les concours de ricochets avec les copains retrouvés à la sortie de l’école a des journées…. palpitantes ! Dans un décor scénique très nature le public suit la vie et les apprentissages du jeune garçon hors du cadre scolaire qu’il ne fréquente pas.

Votre billet est ici

THEATRE HISTORIQUE PEZENAS 7 bis rue Henri Reboul Hérault

Entre les matinées à la pêche avec papa, quelques midi au fourneau, les heures de lecture vorace, les après-midi dans la cabane perchée en va et vient entre le pinceau et la batterie (en attendant les répétitions du week-end avec les amis), les moments chez Germain le vieux menuisier du village et les concours de ricochets avec les copains retrouvés à la sortie de l’école a des journées…. palpitantes !

Dans un décor scénique très nature le public suit la vie et les apprentissages du jeune garçon hors du cadre scolaire qu’il ne fréquente pas.

.6.8 EUR6.8.

Votre billet est ici