Jeune public – Conte « Sieste enchantée » – Médiathèque Chalucet Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Jeune public – Conte « Sieste enchantée » – Médiathèque Chalucet Toulon, 5 mars 2022, Toulon. Jeune public – Conte « Sieste enchantée » – Médiathèque Chalucet Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon

2022-03-05 10:45:00 10:45:00 – 2022-03-05 Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet

Toulon Var Toulon Par Victor Cova Correa. Pour les petits dès 12 mois.

Le conteur vénézuélien propose aux toutes petites oreilles une sieste enchantée autour de chants en espagnol et de paroles en langage universel, accompagnés au cuatro, petite guitare à quatre cordes. +33 4 94 36 81 78 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Ville Toulon lieuville Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon Departement Var

Toulon Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/

Jeune public – Conte « Sieste enchantée » – Médiathèque Chalucet Toulon 2022-03-05 was last modified: by Jeune public – Conte « Sieste enchantée » – Médiathèque Chalucet Toulon Toulon 5 mars 2022 toulon Var

Toulon Var