Jeune public – Conte Les histoires de Cathy « Lancelove, le chevalier aux mille monstres » – Médiathèque La Roseraie Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Jeune public – Conte Les histoires de Cathy « Lancelove, le chevalier aux mille monstres » – Médiathèque La Roseraie Toulon, 23 mars 2022, Toulon. Jeune public – Conte Les histoires de Cathy « Lancelove, le chevalier aux mille monstres » – Médiathèque La Roseraie Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon

2022-03-23 10:30:00 – 2022-03-23 Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie

Toulon Var Rendez-vous au pays des contes avec la Compagnie La Nacelle Théâtre : de la musique et des chansons pour des lectures en images. Durée 45 min.

D’après l’album de Carl Norac. Dès 3/4 ans. +33 4 98 00 13 30 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Ville Toulon lieuville Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon Departement Var

Toulon Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/

Jeune public – Conte Les histoires de Cathy « Lancelove, le chevalier aux mille monstres » – Médiathèque La Roseraie Toulon 2022-03-23 was last modified: by Jeune public – Conte Les histoires de Cathy « Lancelove, le chevalier aux mille monstres » – Médiathèque La Roseraie Toulon Toulon 23 mars 2022 toulon Var

Toulon Var