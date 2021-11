Toulon Toulon Toulon, Var Jeune public – Conte les histoires de Cathy « Ah les bonnes soupes ! » Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Jeune public – Conte les histoires de Cathy « Ah les bonnes soupes ! » Toulon, 17 novembre 2021, Toulon. Médiathèque du Port Marchand Allée de l'Armée d'Afrique Toulon

2021-11-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-17 15:45:00 15:45:00 Médiathèque du Port Marchand Allée de l'Armée d'Afrique

Toulon Var Rendez-vous au pays des contes avec la Compagnie La Nacelle Théâtre : de la musique et des chansons pour des lectures en images.

D’après l’album de Claude Boujon . À partir de 3-4 ans. Durée : 45 min. +33 4 94 36 33 35 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque du Port Marchand Allée de l’Armée d’Afrique Toulon

