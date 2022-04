Jeune public – Conte « L’enfant de neige » – Médiathèque Ste Musse Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Jeune public – Conte « L'enfant de neige » – Médiathèque Ste Musse Toulon, 6 avril 2022, Toulon.

2022-04-06 10:00:00 – 2022-04-06 10:45:00

Toulon Var Toulon Par Florence Ferin. Pour les enfants à partir de 3 ans.

Un spectacle qui mêle conte, théâtre d’ombres et musique mécanique. +33 4 94 36 47 98 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque de Ste Musse 1624 Vieux chemin de Ste Musse Toulon

