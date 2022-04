Jeune public – Conte « Et si le chocolat m’était conté ? » – Médiathèque Chalucet Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Jeune public – Conte « Et si le chocolat m’était conté ? » – Médiathèque Chalucet Toulon, 30 avril 2022, Toulon. Jeune public – Conte « Et si le chocolat m’était conté ? » – Médiathèque Chalucet Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon

2022-04-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 16:00:00 Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet

Toulon Var Par Ria Carbonez. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Un spectacle comme un voyage initiatique, qui explore l’histoire du chocolat et de ses légendes. +33 4 94 36 81 78 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Ville Toulon lieuville Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Toulon Departement Var

Toulon Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/

Jeune public – Conte « Et si le chocolat m’était conté ? » – Médiathèque Chalucet Toulon 2022-04-30 was last modified: by Jeune public – Conte « Et si le chocolat m’était conté ? » – Médiathèque Chalucet Toulon Toulon 30 avril 2022 toulon Var

Toulon Var