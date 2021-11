Toulon Toulon Toulon, Var Jeune public – Conte/comptine « Il pleut, il mouille ! » Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Jeune public – Conte/comptine « Il pleut, il mouille ! » Toulon, 17 novembre 2021, Toulon.
Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon

2021-11-17 10:30:00 – 2021-11-17 11:00:00

Toulon Var Toulon Conte pour les tout-petits dès 6 mois, par Laëtitia Bloud.

Un univers sonore accompagne ce conte (calebasses, percussion d’eau, grelots, bâton de pluie, bol tibétain…). +33 4 98 00 13 30 https://mediatheques.toulon.fr/ Médiathèque de la Roseraie 43 bd de la Roseraie Toulon

