Jeune Public Cinéma L’Autan, 12 juin 2021-12 juin 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Jeune Public

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Cinéma L’Autan

_**À partir de 6 ans**_ **Résumé** ———- Long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles. Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace… **Bande annonce** —————– [[https://www.youtube.com/watch?v=3z7FwBzyN4A](https://www.youtube.com/watch?v=3z7FwBzyN4A)](https://www.youtube.com/watch?v=3z7FwBzyN4A)

Tom et Jerry de Tim Story

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



2021-06-12T15:30:00 2021-06-12T17:30:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T17:00:00