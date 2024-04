Jeune public – Ciné quizz Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, mercredi 24 avril 2024.

Jeune public – Ciné quizz Léo, la fabuleuse histoire de léonard de Vinci 24 et 28 avril Cinéma L’Autan

Début : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Le mercredi 24 avril à 15h : ciné quizz après la séance

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=284744.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.