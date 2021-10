[Jeune public] Atelier “fabrique tes pot’ d’Halloween !” (dès 5 ans) La Riche, 26 octobre 2021, La Riche.

[Jeune public] Atelier “fabrique tes pot’ d’Halloween !” (dès 5 ans) 2021-10-26 – 2021-10-26

La Riche Indre-et-Loire

Les sorcières et les chats faisaient terriblement peur au temps de Ronsard. Avec des pots en terre cuite, viens assembler et créer des personnages plus « monstrueux » les uns que les autres !

Venez déguisés !

Cd_37

dernière mise à jour : 2021-09-29 par