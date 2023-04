Jeune OG en concert à La Place La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Jeune OG en concert à La Place La Place, 5 mai 2023, Paris. Le vendredi 05 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

DJ MS et MR DILLINGER présentent JEUNE OG leur premier opus à La Place le 5 mai 2023. Ils invitent pour l’occasion 17 artistes du projet sur la scène de La Place dont, NEGRITO, COULI B, KAI DU M, PROTOTYPE, KOFFI LOSSA, CINCO, DENZO, SHOTAS, JUNIOR BVNDO, C.O.R, DEELOC, DINERO, YAYA KRISSO, GAMA, CRAKY, BIG TRAE, NPLAYA. En featuring avec 24 artistes de la nouvelle génération (Negrito, Kodes, Cinco, Malty 2BZ, Le Juiice, Couli B…) dont 19 titres réalisés et composés par DJ MS, le projet JEUNE OG réserve de très fortes sensations sur les tendances urbaines actuelles (Rap, Trap, Drill, Jersey, mélodies, lyricistes…). Le seul mot d’ordre est « Créativité » pour cultiver la différence ! DJ MS est un dj, compositeur, réalisateur et producteur. Il commence son parcours en tant que DJ clubbing en France puis à l’international. Il marque ses débuts dans l’univers du Rap français en accompagnant plusieurs artistes en tournée (Sadek, Mac Tyer, Cheu-B, Seth Gueko…), avant de se tourner vers la composition en parallèle de ses performances live sur de nombreux DJ sets en concert et festival depuis 2013 (Solidays, Eurockéennes, La Cigale…).

Ambitieux, il propose aujourd’hui ses propres productions studio, dont vous pourrez juger de la qualité sur ce premier projet. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/laplace/jeuneog

