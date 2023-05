Initiation gratuite danses irlandaises – Claquettes et Chaussons Jeune France, Cholet (49) Initiation gratuite danses irlandaises – Claquettes et Chaussons Jeune France, Cholet (49), 13 juin 2023, . Initiation gratuite danses irlandaises – Claquettes et Chaussons Mardi 13 juin, 17h30 Jeune France, Cholet (49) 0 € Initiation gratuite danse irlandaise – Claquettes et chaussons Mardi 13 Juin 2023 Enfants (5 à 11 ans) : 17h45 à 18h45 Adultes /Ados : : 19h à 21H Inscription par mail: asso.mysteire@gmail.com source : événement Initiation gratuite danses irlandaises – Claquettes et Chaussons publié sur AgendaTrad Jeune France, Cholet (49) 50, Rue Alphonse Darmaillacq

Jeune France, 49300 Cholet, France [{« link »: « mailto:asso.mysteire@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42940 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T17:30:00+02:00 – 2023-06-13T21:00:00+02:00

2023-06-13T17:30:00+02:00 – 2023-06-13T21:00:00+02:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Jeune France, Cholet (49) Adresse 50, Rue Alphonse Darmaillacq Jeune France, 49300 Cholet, France Age max 110 Lieu Ville Jeune France, Cholet (49)

