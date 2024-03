Jeune et vert olympique Rue de Calonge La Réole, dimanche 7 avril 2024.

Journée éco-citoyenne et sportive organisée par l’AJR à Calonge! Dès 10h30 rendez-vous pour une cleanwalk et enchainez à 14h par le relais marathon, découvrez aussi toute la journée le village olympique ses animations (basket, vélo, beach volley, poneys) et ses ateliers thématisés. EUR.

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Rue de Calonge Parc de Calonge

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine hamidanittda@yahoo.fr

L’événement Jeune et vert olympique La Réole a été mis à jour le 2024-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers