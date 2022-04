JEÛNE ET RANDONNÉE CONTÉE Saint-Viaud, 11 juin 2022, Saint-Viaud.

JEÛNE ET RANDONNÉE CONTÉE Le Plessis Grimaud Château du Plessis Grimaud à Saint Viaud

2022-06-11

Saint-Viaud Loire-Atlantique Saint-Viaud

Le jeûne soulage notre corps et notre esprit et permet de les vivifier.

Cette pause bienveillante que nous nous offrons dans notre vie souvent en sur-régime est un temps de décompression et de ressourcement.

La mise au repos de notre système digestif va permettre à notre corps d’utiliser son énergie à se nettoyer de l’intérieur.

Durant nos stages, vous serez amenés à suivre le jeûne de type Buchinger proposé par les adhérents de la FFJR.

Ce jeûne, grâce aux jus et aux bouillons vous apporte des nutriments quotidiens.

Nous y associons des tisanes et des randonnées, qui grâce au mouvement permet d’optimiser les bienfaits du jeûne tout en le rendant plus confortable.

Pour ce stage, Jacotte sera avec nous et accompagnera nos randonnées de ses récits fantastiques qu’elle sait si bien conter.

Certains jeûnent pour perdre du poids, d’autre pour se détoxiner et revitaliser son organisme, pour prendre des bonnes habitudes alimentaires ou fortifier son système immunitaire, pour faire une pause.

Bref, nous jeûnons pour prendre soin de nous !

anita_guiard@yahoo.fr +33 6 58 23 45 71 https://niaouli-medecinedouce.com/

