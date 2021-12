Jeune ballet du CNSMD Lyon Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 15 mars 2022, Villeurbanne.

Jeune ballet du CNSMD Lyon

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le mardi 15 mars 2022 à 19:19

Chaque saison, les danseurs et danseuses étudiants du Jeune Ballet du CNSMD de Lyon, sous la direction artistique de Kylie Walters, explorent et interprètent différents territoires de l’art chorégraphique contemporain grâce à l’invitation de chorégraphes, émergents et de renommée internationale, nourris par le métissage des pratiques, des communautés et des styles de danse. Du néoclassicisme à la house, du jump-style à la danse post-moderne, de la dub à l’afrofunk ou au flamenco. Le Jeune Ballet regroupe les étudiant·e·s en dernière année de formation en danse classique et contemporaine au CNSMD de Lyon et leur donne, à l’aube de leur vie professionnelle, l’expérience d’une compagnie et d’une vraie tournée sur scène, en France et à l’étranger, et dans de nouveaux lieux : musées, espaces urbains, forêts, places à ciel ouvert… partout où peut exister la danse ! _DubDanse_, chorégraphie de Cecilia Bengolea / re-création _Möbius &_, chorégraphie de Dai Jian / Xiao Xiangrong / création _5_, chorégraphie de David Dawson / transmission _Publique_, chorégraphie de Mathilde Monnier / re-création _Avant les gens mouraient_, chorégraphie de (LA)HORDE : Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel ; co-chorégraphe Céline Signoret / transmission 23 danseurs et danseuses du Jeune Ballet (promotion 2021 – 2022) Classique : Clara Chastagnac, Luci-Mei Chuzel, Marie-Lou Durand, Eléonore Ghyssaert, Jérémy Mangin, Caroline Maquignon, Vincent Mazerot, Mathis Nour, Circé Persoud, Maxime Varrin et Magdalen Wood Contemporain : Anli Adel Ahamadi, Sara Andrieu, Raul Calin, Louise Carrière, Titouan Crozier, Thomas Fontaine, Margot Guiguet, Emma Guillet, Alizée Leman, Jade Logmo et Hugo Thabaret Direction artistique du Jeune Ballet et des études chorégraphiques du CNSMD Lyon : Kylie Walters Maîtresse de ballet : Gaëlle Communal van Sleen Costumes : Maïté Chantrel Régie lumière : Philippe Andrieux Régie son : Gilles Duroux Production : CNSMD de Lyon

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:19:00 2022-03-15T21:00:00