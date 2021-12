Villeurbanne Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Métropole de Lyon, Villeurbanne Jeune Ballet Désoblique Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Jeune Ballet Désoblique Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 5 avril 2022, Villeurbanne. Jeune Ballet Désoblique

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le mardi 5 avril 2022 à 19:19

Le jeune ballet desoblique est constitué de 6 à 8 danseurs engagés pour deux années avec un programme réparti entre cours techniques et vie de compagnie. Chaque saison le jeune ballet travaille avec des chorégraphes invités pour des reprises de pièces ou des créations qui sont ensuite présentées sur scène lors d’une quinzaine de dates en France. Des workshops et un échange européen sont l’occasion pour les danseurs d’ouvrir leur pratique et leur regard. Une immersion dans une compagnie professionnelle permet également aux danseurs du jeune ballet de compléter leur formation, tout comme le développement de projets chorégraphiques personnels. Le jeune ballet désoblique Directrice pédagogique & artistique, professeure de danse contemporaine, responsable pédagogie adulte contemporain pour le D.E professeur de danse : Blandine Martel Basile Professeur de danse classique, assistant chorégraphique auprès du jeune ballet desoblique, professeur Diplômé d’État : Mathieu Rouvière Les danseurs et danseuses du jeune ballet désoblique, promotion 2021 – 2022. Le jeune ballet désoblique travaille avec des chorégraphes invités pour des reprises de pièces ou des créations Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:19:00 2022-04-05T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Adresse 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Villeurbanne