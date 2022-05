JEUDIVIN

JEUDIVIN, 9 juin 2022, . JEUDIVIN

2022-06-09 – 2022-06-09 Tous les jeudis. Toute la journée.

Offre promotionnelle sur les bouteilles de vin.

Restauration sur place, réservation conseillée. Tous les jeudis, au Café de Pouzolles, “Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets” Salvator Dali.

Restauration sur place, réservation conseillée : 04 67 24 80 17 Tous les jeudis. Toute la journée.

Offre promotionnelle sur les bouteilles de vin.

Restauration sur place, réservation conseillée. CAFE DES ALLEES dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville