Jeudis Vignobles et Découvertes Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

Jeudis Vignobles et Découvertes Lugny, 7 juillet 2022, Lugny. Jeudis Vignobles et Découvertes Domain Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand Bois Lugny

2022-07-07 – 2022-07-07 Domain Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand Bois

Lugny Saône-et-Loire Lugny EUR 9 Partez à la découverte d’un authentique domaine viticole du Haut-Mâconnais ! nDéroulement : n– Visite commentée du clos de vigne (explications données sur le travail de la vigne) ; n– Lecture de paysage (panorama caractéristique du Haut-Mâconnais et de son vignoble) ; n– Visite commentée du chai (explications données sur le travail de vinification) ; n– Dégustation des vins du domaine nSur réservation contact@josephlafarge.fr +33 3 85 20 15 93 Partez à la découverte d’un authentique domaine viticole du Haut-Mâconnais ! nDéroulement : n– Visite commentée du clos de vigne (explications données sur le travail de la vigne) ; n– Lecture de paysage (panorama caractéristique du Haut-Mâconnais et de son vignoble) ; n– Visite commentée du chai (explications données sur le travail de vinification) ; n– Dégustation des vins du domaine nSur réservation Domain Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand Bois Lugny

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Lugny Adresse Domain Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand Bois Ville Lugny lieuville Domain Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand Bois Lugny Departement Saône-et-Loire

Lugny Lugny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugny/

Jeudis Vignobles et Découvertes Lugny 2022-07-07 was last modified: by Jeudis Vignobles et Découvertes Lugny Lugny 7 juillet 2022 Lugny Saône-et-Loire

Lugny Saône-et-Loire