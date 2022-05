Jeudis Vignobles et découvertes : dégustation des vins du Mâconnais Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Envie de déguster le Mâconnais ? L’office de tourisme propose un rendez-vous insolite : Les Jeudis Vignobles & découvertes avec une dégustation de 3 vins du Mâconnais au sein d’une belle cave voûtée ! contact@tournus-tourisme.com +33 3 85 27 00 20 http://www.tournus-tourisme.com/ Envie de déguster le Mâconnais ? L’office de tourisme propose un rendez-vous insolite : Les Jeudis Vignobles & découvertes avec une dégustation de 3 vins du Mâconnais au sein d’une belle cave voûtée ! Place de l’Abbaye Office de tourisme de Tournus Tournus

