Jeudis Vignobles & Découvertes : les Apéritifs Flottants
Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire
2 juin 2022
EUR 40

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à bord d'un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

accueil@vigneronsdebuxy.fr +33 3 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

