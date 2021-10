Je(u)dis Slam ta Poésie ! Petit Théâtre de la Placette, 11 novembre 2021, Nîmes.

Chaque 2ème jeudi du mois, **Je(u)dis Slam ta Poésie !** —————————– **L’expérience poétique, collective et participative, les styles littéraires les plus différents se côtoient, une liberté d’opinion garantie*.** * **19 h 00 atelier **: en collectif avec des exercices d’échauffement et d’articulation puis de la mise en voix et exploration plus personnelle à partir de vos textes. Cet **atelier est ouvert à tou.te.s les débutant.e.s qui veulent découvrir l’univers du texte parlé** et aux confirmé.e.s qui désirent affiner leur expression orale. * **20 h 30 scène ouverte Slam Poésie** parlée ouverte à tou.te.s. **Un micro ouvert** sans aucune forme de discrimination, **3 minutes par temps de parole, 1 poème par passage** sans musique ni costume ni accessoire. Soirée proposée et colorée par Siham Mehaimzi, issue d’une culture orale marocaine, au parcours hétéroclite aux multiples pratiques et rencontres artistiques, de l’écriture au jeu, formée aux outils d’act.eur.ice au théâtre du Ring et une longue collaboration poétique avec Serge Pey à Toulouse (récital à la Cave Poésie), de la performance au théâtre en passant par la publication d’un recueil de poème « Variation Androgyne », elle nous avoue _”j’ai longtemps clamé mes textes dans les soirées slam à Toulouse, et dans divers festivals”_. * Sauf injures, provocations ou diffamations dirigées

Entrée libre

Petit Théâtre de la Placette 1, Place de la Placette Nîmes La Placette Gard



