Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées Jeudis ordis au tiers lieu Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Jeudis ordis au tiers lieu Aucun, 9 septembre 2021, Aucun. Jeudis ordis au tiers lieu 2021-09-09 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-30 19:30:00 19:30:00 AUCUN 21 route d’azun

Aucun Hautes-Pyrénées Tous les jeudis de Septembre.

Les ateliers “Jeudi ordi” c’est :- une assistance informatique gratuite sur votre ordinateur Windows ou Mac,- ou même votre smartphone sur iOS ou sur Androïd,- ouverte aux débutants comme aux confirmés et à toutes les générations.- besoins de soutien en mathématiques ? Notre animateur pourra également partager avec vous ses compétences.Participation gratuite après adhésion annuelle à l’association. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aucun, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aucun Adresse AUCUN 21 route d'azun Ville Aucun