Visite insolite – Marmoutier : Terre d'orgues Suivez le guide pour découvrir les secrets de l'orgue. Après la visite d'Organum XXI, l'orgue éclaté de Point d'Orgue, montez à la tribune de l'orgue Silbermann de l'abbatiale de Marmoutier, pour observer l'un des instruments les plus anciens et les mieux conservés de France. +33 3 88 71 46 84

