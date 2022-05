Jeudis insolites : la charrette bleue Serley Serley Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Jeudis insolites : la charrette bleue. Partez à la découverte des cosmétiques au lait d'ânesses BIO, made in Bresse, dont les propriétés nutritives sont reconnues depuis l'Antiquité. La Charrette Bleue propose une gamme diversifiée de produits de beauté ainsi que des savons au lait d'ânesse. Après une balade au milieu de l'élevage d'ânes en semi-liberté, vous assisterez à une démonstration de fabrication de savon au lait d'ânesse. En fin de visite, vous aurez même la possibilité de goûter le lait ! Nombre de places limité – Réservation obligatoire. info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 75 05 02 https://www.bresse-bourguignonne.com/

