Jeudis insolites : F.b. creamix's Vincelles, 14 juillet 2022

Jeudis insolites : F.b. creamix’s Le bourg F.b. creamix’s Vincelles

2022-07-14 – 2022-07-14 Le bourg F.b. creamix’s

Vincelles Saône-et-Loire Vincelles

EUR Jeudis insolites : F.b. creamix’s. Françoise vous accueille dans son atelier à Vincelles pour vous faire découvrir la poterie artisanale. nVous assisterez à une démonstration de tournage au cours de laquelle elle vous montrera les étapes de fabrication d’objets utilitaires ou décoratifs. Elle vous dévoilera ses différentes techniques de décors et d’émaillage. nVous accèderez ensuite à son four, situé sur une terrasse à l’arrière de son atelier, où elle vous expliquera le proces-sus d’enfournement et de cuisson à basse et haute température. Puis, en fin de visite, elle vous ouvrira sa boutique où sont présentées ses créations finalisées. Elle vous parlera de sa passion, de ses sources d’inspiration qui sont entre autres : les voyages, les rencontres et la vie proche de la nature. Nombre de places limité – Réservation obligatoire.

info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 75 05 02 https://www.bresse-bourguignonne.com/

Le bourg F.b. creamix’s Vincelles

