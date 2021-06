Mérignac Mérignac Gironde, Mérignac « Jeudis Festifs » au Centre-ville de Mérignac Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

### Une soirée festive et un concert tous les jeudis en Centre-Ville Tous les jeudis de l’été, du 1er juillet au 26 août de 16h à 22h30, vos restaurateurs organisent une soirée festive au centre-ville de Mérignac, rue de la Vieille Eglise, place Charles de Gaulle et avenue de l’Yser. Des concerts sont organisés tous les jeudis. Voir la programmation dans l'[agenda du site merignac.com](http://www.merignac.com/agenda) ### Une marché bio et un village artisanal toute la soirée Vous pourrez aussi profitez lors de ces soirées d’été d’un Marché Bio et Local avec, sur la place Charles de Gaulle de 16h à 22h30, des primeurs, boulangers, cavistes, artisanat divers…. La fête se poursuit également avec un Village Artisanal ouvert de 19h00 à 22h30 rue de la Vielle Église et rue Beaumarchais avec des fabricants de bijoux, de la maroquinerie, des textiles… ### Informations pratiques Les jeudis Festifs : tous les jeudis du 1er juillet au 26 août de 16h à 22h30 Centre-ville de Mérignac : place Charles de Gaulle, rue de la Vieille Eglise, avenue de l’Yser. Rendez-vous tous les jeudis au centre-ville de Mérignac pour les « Jeudis Festifs » de l’été proposés par vos restaurateurs. Au menu de cette soirée : concerts, village artisanal et marché nocturne. Mérignac 33700 Mérignac Mérignac Gironde

