Nestier Hautes-Pyrénées “La petite histoire qui va te faire flipper ta race” Typhus a trouvé une histoire.

Une histoire chétive en mal d’amour qu’il a recueillie et soignée du mieux qu’il a pu.

Elle est peut-être un peu tordue, mais cette nuit elle ose se montrer.

Elle vous attend.

Vêtue de son plus beau costume d’épouvantabilité d’horreur atroce, la voilà prête à remplir vos têtes de jolis crochenoirs…

Qui l’aime la suive. C’est une histoire sordide que le Conte du Genévrier.

Une histoire qui s’immisce et croupit dans nos cœurs jusqu’à ce qu’on la recrache, plus difforme qu’avant.

Une histoire qu’on devrait enfouir à tout jamais.

Une véritable usine à cauchemars. Les frères Grimm ont osé la coucher sur le papier.

Ils y parlent d’un petit garçon qui a tué sa mère en venant au monde, et qui se retrouve élevé par une marâtre sadique qui n’a d’yeux que pour sa fille légitime.

Un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné, et bien décidé à se venger !

Parce que la vengeance fait du bien, et parce que le Mal engendre le Mal. Voilà pour la morale. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… tout à une fin ! L’entrée est à participation libre et sans réservation. jeudisenscene@gmail.com +33 5 61 89 77 20 au théatre de verdure du monastère du Mont Arès NESTIER Nestier

